Começa, em Vassouras, 15º Festival Vale do Café

Começou hoje (21) a 15ª edição do Festival Vale do Café, que reúne música, história e gastronomia em praças públicas e fazendas históricas de municípios do interior fluminense, entre os quais Rio das Flores, Barra do Piraí, Vassouras, Valença, Conservatória e Engenheiro Paulo de Frontin.

O evento tem apoio do Ministério da Cultura e se estenderá até o dia 30 deste mês. Idealizado pela harpista Cristina Braga e com direção artística do violonista Turíbio Santos, o Festival Vale do Café integra o calendário de eventos do estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é fortalecer o polo turístico do sul fluminense. O evento é vencedor do Prêmio de Cultura do Rio de Janeiro na categoria empreendedorismo.

O evento foi aberto hoje em Vassouras, com programação gratuita para o público local e visitantes na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, com as cantoras do corpo lírico do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em seguida, o Quinteto Imperial levou o público a uma Viagem ao Mundo da Ópera nos Salões do Século XIX, na Câmara dos Vereadores. Logo mais, às 20h, na antiga estação ferroviária da cidade, estará se apresentando a cantora do Congo (África), Sagrace Menga, refugiada no Brasil há dois anos.

Veja Também

Comentários