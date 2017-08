Começa em Salvador a Festa Literária Internacional do Pelourinho

A partir de hoje (9), Salvador sedia a Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô. Na véspera do aniversário de nascimento do escritor baiano Jorge Amado, que faria 105 anos, ele será o homenageado desta primeira edição, assim como mais duas mulheres: Zélia Gattai – esposa de Amado e também escritora – e Myriam Fraga, jornalista, poeta e escritora baiana, amiga do casal, sobre o qual escreveu em suas obras. Ambas são consideradas relevantes personalidades culturais diretamente ligadas à trajetória de vida de Jorge Amado.

A abertura oficial da festa ocorreu na noite de ontem ( 8), somente para artistas e convidados. A partir de hoje, no entanto, a programação estará aberta ao público, gratuitamente, até domingo (13). O evento comemora também os 30 anos da Fundação Casa de Jorge Amado, cuja sede está localizada no Largo do Pelourinho, um dos palcos da Flipelô, que ocupará diversos espaços do Centro Histórico de Salvador. A entidade funciona com iniciativas de preservação, pesquisas e divulgação dos acervos bibliográficos e artísticos do escritor.

Ao todo, serão mais de 50 atividades culturais, incluindo mesas de debates, lançamentos de livros, oficinas literárias, saraus, apresentações teatrais, exibições de vídeos e shows musicais. Todas as apresentações ocorrerão em pelo menos nove espaços de museus, teatros, casa de artes e largos do Centro Histórico. É esperada, durante os cinco dias do evento, a presença de autores, pesquisadores, críticos, estudantes e do público em geral que se identifica com a temática da literatura e o universo das palavras.

A programação oficial pode ser consultada no site da Flipelô. Para hoje (9), estão previstas três mesas-redondas, a partir das 16h, além de outras atividades culturais nos espaços ocupados pela festa. Nos espaços Oxum Casa de Arte, Solar do Ferrão, Casa Amarela e Terreiro de Jesus, o público poderá visitar exposições permanentes, que serão mantidas até o fim da Flipelô.

