Começa a venda de ingressos do show de Caetano para financiar mostra Queermuseu

O caso, entretanto, levantou a discussão sobre a classificação etária e a censura - Foto: Estadão

Com o intuito de financiar a ida da exposição Queermuseu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira ao Rio de Janeiro, Caetano Veloso fará um show na cidade no dia 15 de março. Os ingressos, que custam entre R$ 250 e R$ 500, já estão à venda.

A mostra, que conta com mais de 270 obras feitas por 85 artistas brasileiros, acabou sendo fechada em Porto Alegre, em setembro do ano passado, após uma série de protestos. Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) acusavam as obras de artistas como Adriana Varejão de promoverem pedofilia, zoologia e desrespeitarem símbolos religiosos.

O caso, entretanto, levantou a discussão sobre a classificação etária e a censura. O Santander Cultural, que era patrocinador, chegou a antecipar o fim da mostra. Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, barrou as negociações do Museu de Arte do Rio (MAR) para trazer a mostra à cidade.

O show de Caetano Veloso será realizado no Parque Lage no dia 15 de março. O valor dos ingressos, que chegam a R$ 500, vai ser destinado ao financiamento coletivo que garantirá a realização da exposição.

O crowdfunding tem como meta angariar R$ 690 mil e tem apoio do movimento 342, de Paula Lavigne, empresária e mulher de Caetano.

Caetano contra a censura

Data: 15 de março

Horário: 22 horas

Local: Parque Lage

Valor: R$ 500 (inteira) ou R$ 250 (meia)

Site: http://todoscontracensura.byinti.com/