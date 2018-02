Começa a apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial do Rio

Em 2017, o título de escola campeã foi dividido entre a Portela e a Mocidade Independente de Padre Miguel, que recorreu da decisão inicial após um equívoco de um dos jurados - Foto: Bruno Albernaz / G1

Começou há pouco a leitura das notas das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro. Por meio de sorteio, foi definido que o quesito samba-enredo será o primeiro a ser utilizado para estabelecer o desempate.

Treze escolas de samba disputam o título de campeã. As seis primeiras classificadas voltarão a se apresentar no Sambódromo no sábado (17), no Desfile das Campeãs. As duas últimas colocadas caem para o Grupo de Acesso.

Em 2017, o título de escola campeã foi dividido entre a Portela e a Mocidade Independente de Padre Miguel, que recorreu da decisão inicial após um equívoco de um dos jurados.