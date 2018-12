Com tema de cinema, Oficina Pública de Ballet encerra atividade no Parque Jacques da Luz na terça-feira

Mais de 90 crianças farão a apresentação de encerramento da Oficina Pública de Ballet no Parque Jacques da Luz na na terça-feira (11). O espetáculo, que iniciará às 18h30, terá como tema central o cinema e terá 10 músicas no repertório. As meninas farão as apresentações em grupo e de forma individual.

Segundo Dalila Ferreira, responsável pelo Ballet no Jacques da Luz, o momento envolve um misto de felicidade e nervosismo. “O Projeto já tem 1 ano e 4 meses e temos evoluído muito, mas com a aproximação da apresentação todas estão ansiosas e contentes ao mesmo tempo”, conta a professora.

Para a pequena Maria Luiza, 10 anos, as horas de ensaio são as melhores do dia. “Essa é a minha segunda apresentação e eu já sei fazer mais passos do que no ano passado. Eu aprendi muito no ballet, eu adoro ficar aqui”, comentou contente.

Realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), o Projeto no Jacques da Luz tem 105 meninas inscritas, e 90 irão se apresentar. Além da Moreninha, o Projeto também acontece no bairro Aero Rancho no Parque Ayrton Senna e atende ao todo 200 crianças entre 4 e 14 anos, que receberam cada uma , colan, sapatilha, saia, meia-calça e rede para o cabelo.