Programa Identidade Jovem é lançado oficialmente em Mato Grosso do Sul

O Governo do Estado lançou oficialmente nesta semana o Programa Identidade Jovem na presença de mais de 800 estudantes que lotaram a Escola Estadual Padre José Scampini. Em Mato Grosso do Sul serão cerca de 200 mil jovens beneficiados em todos os 79 municípios.

O lançamento contou com a presença do secretário nacional de Juventude (SNJ), Assis Filho, do secretário de Cultura e Cidadania do MS, Athayde Nery, além do subsecretário estadual de Políticas Públicas para a Juventude, Diego Mariano e o subsecretário da Juventude de Campo Grande, Maicon Nogueira, entre outras autoridades, como prefeitos e representantes de municípios.

Com o objetivo de apresentar aos jovens sul-mato-grossenses os benefícios estabelecidos no Estatuto da Juventude e disponibilizados pelo Governo Federal, com o apoio dos Estados e Municípios, o JD ID Jovem assegura o direito de brasileiros de 15 a 29 anos, de famílias de baixa renda, à cultura, ao território e à mobilidade.

Representando o governador Reinaldo Azambuja, o secretário Athayde aproveitou para aconselhar os estudantes: “Vocês jovens, meninos e meninas desse Estado e desse País, devem aproveitar mais estas ações, se apropriar mais da cultura, do lazer, do esporte. Se você, jovem, não precisar desse projeto, fale com um jovem que precisa, vamos ter solidariedade”, disse o secretário à juventude presente.

O secretário nacional de Juventude, Assis Filho destacou a importância do projeto no Brasil: “Este programa vai beneficiar mais de 15 milhões e 800 mil jovens em todo território nacional que estejam em situação de vulnerabilidade social. É necessário que os Governos, seja federal, estadual ou municipal, deixem um pouco sua ideologia política ou partidária, para pensar e agir somente para o bem estar das pessoas”, afirmou.

Para o subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude, Diego Mariano, o Identidade Jovem é um avanço em benefício à população jovem de baixa renda. “Hoje é um dia especial, o lançamento desse programa hoje é a concretização de um dos primeiros direitos que nos foram assegurados pelo Estatuto da Juventude, uma verdadeira vitória das políticas públicas para a nossa juventude”, se alegrou.

ID Jovem

A emissão da ID Jovem será por meio virtual, através de aplicativo para smartphone ou emitida diretamente no site da Caixa Econômica Federal, e é totalmente gratuita. A estimativa é de que este Programa beneficie 15,5 milhões de jovens brasileiros pertencentes a famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O cartão virtual dará ao jovem beneficiário o direito a meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos e garantirá a reserva de duas vagas gratuitas e de duas com desconto de 50% em ônibus de viagem interestaduais, embarcações e trens, garantirá ainda a emissão gratuita da carteira de identificação estudantil, além da gratuidade na inscrição para o Enem.

Acesse o link para mais informações.

Veja Também

Comentários