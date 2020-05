Com salas fechadas, cinema drive-in volta em Campo Grande nas próximas semanas

O Cinema Drive-in é uma espécie de cinema onde se assiste ao filme de dentro do carro, mantendo a distância segura entre pessoas - Foto: Divulgação

Quem não está com saudades de ir ao cinema novamente? Com a pandemia, atividades como ir ao cinema foram proibidas para evitar a proliferação do coronavírus. Mas pensando nisso, o Shopping Bosque dos Ipês vai levar a população campo-grandense em uma viagem no tempo ao reviver os charmosos drive-ins, que fez muito sucesso na década de 70.

O projeto exibirá filmes com sessões no estacionamento do shopping levando entretenimento, diversão e segurança para os clientes. "Será uma experiência inovadora para o público campo-grandense, resgatando o cinema drive-in, em uma atmosfera que mescla o 'retrô' ao que há de mais moderno de imagem e som", explica o gerente de marketing.

O Cinema Drive-in é uma espécie de cinema onde se assiste ao filme de dentro do carro, mantendo a distância segura entre pessoas. A trilha sonora é normalmente transmitida através de uma frequência de rádio FM ou o estabelecimento disponibiliza caixas de som.

Por enquanto não muitas informações sobre a iniciativa, mas em breve o shopping vai divulgar as datas a programação e os links para compra de ingressos.

Retorno do drive-in é fenômeno nacional e internacional



O fechamento dos cinemas tradicionais devido à pandemia novo coronavírus (Covid-19) traz à tona o velho drive-in, que foi comum em vários países, nos anos 70 e 80, que ressurge como alternativa para a prevenção do contágio. No passado, era comum famílias inteiras irem se divertir à noite em um autocine, sem sair do carro, porém, com o avanço da tecnologia, esse modelo caiu em desuso e as gerações mais recentes só conheceram pela televisão, em filmes de época.

A proposta do autocine é retomar a indústria do cinema e, ao mesmo tempo, garantir a segurança sanitária dos espectadores dentro dos próprios automóveis a fim de evitar o contágio. Na Alemanha, por exemplo, 43 licenças já foram aprovadas para abrir autocines no início de março, enquanto nos Estados Unidos, onde a maioria dos 5.548 cinemas permanece fechada, os cinemas drive-in também estão ganhando adesão cada vez maior.