Com reality show, Lindsay Lohan tenta retomar sucesso

Lindsay Lohan está louca para voltar à ativa em Hollywood. Seu esforço mais recente é com o reality show "The Anti-Social Network" ("A Rede Antissocial", em tradução livre), no qual ela toma conta das redes sociais dos participantes por 24 horas. Quem topa participar é desafiado a enfrentar desafios, que concedem prêmios em dinheiro.

No vídeo teaser do programa, Lindsay usa todas as redes sociais - Facebook, Instagram, Twitter e SnapChat - de um rapaz chamado Charlie e interage com outras pessoas como se fosse ele. Como resultado, o jovem precisa posar nu para uma aula de artes, apresentar um show de stand-up comedy e ter um encontro amoroso com a chefe, que acredita que o rapaz está interessado nela.

O programa ainda está sendo negociado e não há, ainda, previsão de quando e onde o reality show será veiculado.

