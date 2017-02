Com quadra lotada, Acadêmicos do Tatuapé comemora título inédito

Do Berço Sagrado da Humanidade à Abençoada Terra do Grande Zimbabwe (Rovena Rosa/Agência Brasil) / Rovena Rosa/Agência Brasil

Com gritos de "É campeã", os integrantes da Academicos do Tatuapé saudaram a chegada da taça da vencedora na quadra da escola, localizada embaixo de um viaduto na Rua Melo Peixoto, no Tatuapé, na zona leste da capital paulista.

A taça chegou à quadra por volta das 19h15. A diretoria prometeu que todos terão oportunidade de fotografar o troféu que consagrou a escola campeã do Carnaval de São Paulo deste ano.

A quadra da escola está completamente lotada, assim como a rua ao lado da Acadêmicos do Tatuapé. Desde o resultado, os integrantes da agremiação fazem uma grande festa no local, com a bateria e entoando o samba-enredo deste ano, que fala sobre a África.

"Hoje isso aqui é a capital paulista do carnaval. É aqui que mora a escola campeã do carnaval", disse Eduardo dos Santos, presidente da escola. "Levamos 64 anos para fazer essa festa aqui. Precisamos comemorar esse título inédito da nossa escola. Foi bonito demais. Foi na última nota, no ultimo segundo. Para nós é sempre mais difícil e suado, mas é assim que vale a pena. Esse é momento de grande felicidade para nós", disse ele.

A escola entrou no Sambódromo com 2,6 mil integrantes, com o enredo Mãe África conta a sua história: do berço sagrado da humanidade à abençoada terra do grande Zimbabwe.

