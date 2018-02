Com pop de George Ezra, Cultura Inglesa Festival anuncia programação

Com um segundo disco prestes a sair (marcado para março deste ano), George Ezra é anunciado como a atração principal do Cultura Inglesa Festival, evento dedicado à cultura inglesa que chega a sua 22ª edição neste ano de 2018.

A tarde gratuita de shows, que costuma ser a queridinha dos olhos dos frequentadores do festival, está marcada para 10 de junho, no Memorial da América Latina. Ezra será o headliner e as outras atrações ainda não foram confirmadas.

O festival já trouxe shows de artistas como Miles Kane, Kate Nash, Gang of Four, The Magic Numbers e realizou uma história apresentação do Franz Ferdinand, no Parque da Independência, em 2012.

Ezra é figura da nova safra do pop britânico, do qual se destacam nomes como Ed Sheeran e Sam Smith. É o mais festivo deles, também. Aos 25 anos, ele criou fama com músicas como Budapest e Blame it on Me, ambas do álbum Wanted on Voyage (de 2014).

Previsto para 23 de março, Staying at Tamaras é o segundo álbum do artista. Dele, já foram lançadas as canções Dont Matter Now e Paradise.

O CIF (sigla para Cultura Inglesa Festival) não é só a tarde de shows, contudo, e tem uma programação extensa.

O grupo de artistas circenses, bailarinos e atores Barely Methodical Troupe voltará a São Paulo depois de uma passagem pela cidade em 2016, quando exibiram o espetáculo BROMANCE. Agora, eles exibirão KIN, nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista).

O Centro Cultural São Paulo receberá a mostra de filmes de terror Keep Calm: São só Zumbis!, entre os dias 1 a 3 de junho. No mesmo local, localizado na Rua Vergueiro, será erguida uma exposição interativa dedicada aos fãs de terror, mistério e suspense britânicos.

O Centro Brasileiro Britânico tem, na sua programação, exposições de artes visuais, teatro, atividades infantis, dança e exibições de curtas-metragens desenvolvidos por brasileiros, mas inspirados na cultura britânica.

As datas de distribuição de ingressos, todos gratuitos, para as atrações e mais informações sobre o 22º Cultura Inglesa Festival serão divulgadas em breve.

Serviço

22º Cultura Inglesa Festival: de 26 de maio a 17 de junho de 2018

Entrada gratuita

Tarde de shows com George Ezra: dia 10 de junho, na Praça Cívica do Memorial da América Latina

Espetáculo KIN, Barely Methodical Troupe: dias 8, 9 e 10 de junho, no Teatro Sérgio Cardoso

Exposição interativa: de 26 de maio a 17 de junho, no Centro Cultural São Paulo

Mostra de cinema: dias 1, 2 e 3 de junho, no Centro Cultural São Paulo

Mais informações no site: www.culturainglesasp.com.br