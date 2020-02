Com pneumonia e sem voz, Elton John interrompe show na Austrália

Elton John quer continuar suas apresentações pela Nova Zelândia e Austrália, disseram os organizadores de sua turnê nesta segunda-feira, 17, um dia depois de uma pneumonia ter feito com que o cantor inglês perdesse a voz durante um show e antecipasse o fim de sua apresentação.

Vídeos publicados nas redes sociais por fãs que estavam no show mostram Elton John caindo no choro porque não podia continuar. O cantor de 72 anos disse que tinha uma pneumonia ambulante e foi atendido fora do palco.

Os organizadores da turnê, da Chugg Entertainment, disseram que Elton John está descansando e que os médicos estão confiantes em sua recuperação. Eles afirmaram ainda que o show que seria realizado em Auckland nesta terça-feira, 18, foi adiado para quarta por orientação médica.

"Elton John está desapontado e profundamente chateado por ter tido que terminar seu show mais cedo", disseram os organizadores da turnê em um comunicado. O show faz parte da turnê Yellow Brick Road, a despedida dos palcos do cantor.

Na agenda de Elton John há ainda mais uma apresentação em Auckland na quinta e outros sete shows na Austrália antes de ele embarcar para os Estados Unidos e Canadá.

O inglês agradeceu às pessoas que foram ao show por meio de um post no Instagram e se desculpou pelo término precoce da apresentação. "Quero agradecer a quem foi hoje à noite ao show de Auckland. Mais cedo eu havia sido diagnosticado com pneumonia ambulante, mas estava decidido a dar a vocês o melhor show humanamente possível", escreveu Elton John. "Eu toquei e cantei com o meu coração, até minha voz não poder cantar mais. Estou desapontado, profundamente chateado e sinto muito por isso. Dei tudo o que pude."

A primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, foi ao show e se encontrou com o músico cinco minutos antes do início da apresentação. "Dava para dizer que ele não estava se sentindo bem", ela disse.

O The New Zealand Herald noticiou que Elton John disse à equipe que estava doente, mas que não queria perder o show. Ele se sentou em um banquinho e pediu a ajuda de médicos depois de tocar a música Someone Saved My Life Tonight, mas se recuperou e continuou a cantar, disse o jornal. Depois, ao tentar cantar Later, "percebeu que não tinha mais voz e foi levado do palco".

Elton John tinha acabado de chegar na Nova Zelândia, depois de se apresentar na cerimônia do Oscar, no dia 9. Ele ganhou o Oscar de melhor canção original por pelo tema do filme Rocketman, sua cinebiografia.

O que é pneumonia ambulante

De acordo com a Mayo Clinic, pneumonia ambulante é um termo informal para se referir a uma pneumonia leve que não requer hospitalização ou repouso. Ela afeta o sistema respiratório e é normalmente causada por bactéria. (Com agências internacionais).