Com patrocínio do FIC, Caarapó recebe o projeto “Um poeta na cidade” de Emanuel Marinho

Campo Grande (MS) – Com recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), o projeto “Um poeta na cidade” de Emanuel Marinho chega à cidade de Caarapó nesta quinta-feira (23/02), com apresentações na Escola Municipal Antônio de Carvalho, na Escola Municipal Indígena ÑANDEJARA, Aldeia Te’Ýikue, e uma apresentação para toda a comunidade no Anfiteatro do SIMTED, localizado na Rua Arcênio Cardoso, 1121. O espetáculo acontece às 19h30 e com entrada de graça.

Contemplado pelo FIC 2016, o projeto “Um poeta da cidade”, já visitou, desde dezembro do ano passado, os municípios de Jateí, Laguna Carapã e Itaporã e até abril finaliza o projeto visitando mais três municípios de MS: Caarapó, Maracaju e Ponta Porã.

Levando sua poética para essas cidades de Mato Grosso do Sul, o Poeta Emmanuel compartilha com o público momentos únicos do universo luminoso das palavras e dos encantamentos.

Em cada uma das cidades, são realizadas apresentações do espetáculo “Com a Palavra, o Poeta! ”, em escolas públicas e uma para toda a comunidade. É um espetáculo quase autobiográfico, um “Teatro-depoimento” generoso de boas histórias, contundentes ou plenas de doçura.

Emmanuel é um encantador de palavras: contando histórias e cantando sua terra, canta as cidades que nos habitam, personagens, cores, desenhando a identidade cultural de um povo e de um lugar. Com diferentes arquiteturas – sempre valorizando suas raízes culturais – alcança uma dimensão universal com a sua arte e proporciona momentos de puro lirismo e humor sutil, com sua maneira própria de brincar com as palavras (uma de suas marcas pessoais). Um espetáculo interativo que dialoga, dá voz ao público e encanta a todos. Pura poesia!

O projeto conta com o investimento do Governo do Mato Grosso do Sul, através do Fundo de Investimentos Culturais- FIC e da SECTEI (Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação), com apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Caarapó.

Emanuel Marinho

Emmanuel Marinho é poeta, ator e educador. Nasceu em Dourados/MS. Com formação acadêmica em psicologia na UNIP-SP e pós-graduado em artes cênicas pela UFRJ. Compõe poemas, edita-os em livros e os interpreta no teatro e na música. Publicou os livros: “Ópera 3” ,1980, “Cantos de Terra”,1982, “Jardim das Violetras”, 1983, “Margem de Papel”, 1994, “Satilírico”, 1995, “Caixa de Poemas”, 1997 e “Caixa das Delícias”, 2003. Na música, o CD “Teré”, 2004 e o CD Encantares, 2015. Com seus espetáculos solos, inspirados em seus poemas, o multiartista excursiona, desde 1994, pelo Brasil, América Latina e Europa, sempre com sucesso de público e da crítica.

Em 2016, suas obras passaram a ser leitura obrigatória nos vestibulares da UFGD. Marinho é membro da Academia Sul-Mato-Grossense de letras e contemplado com vários prêmios por seus trabalhos artísticos, entre eles se destaca: Cidadão Da Paz, concedido pela Comunidade Bahá’i do Brasil-UNESCO em 1996, Prêmio Marçal De Souza – Pela Defesa dos Direitos Humanos – concedido pela Assembleia Legislativa de MS em 1997 e a Homenagem do Circuito Cultural Banco do Brasil em 2002, com Heitor Cony.

Por seu trabalho de literatura, o prêmio Marco Verde pelo Cd “Teré”, no mesmo ano ainda a homenagem dos Correios por seu trabalho a favor da leitura, em 2007. Prêmio FUNARTE Circulação Literária/2010. Prêmio Rubens Corrêa de teatro/FCMS/2011 – O Poema Secreto de S.J. Prêmio FUNARTE de Teatro Myriam Muniz 2012 – Tudo Porã por Aqui. Em 2015 recebeu a outorga de Guardião dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, do Programa das Nações Unidas/ONU. Em outubro de 2015 foi condecorado no grau de Comendador na Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário, pelo TRT- MS.

Serviço: “Um poeta na cidade” será apresentado na Escola Municipal Antônio de Carvalho, na Escola Municipal Indígena ÑANDEJARA, Aldeia Te’Ýikue, e uma apresentação para toda a comunidade no Anfiteatro do SIMTED, localizado na Rua Arcênio Cardoso, 1121. O espetáculo acontece às 19h30 e com entrada de graça.

