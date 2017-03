Com o início do outono, confira 3 destinos para curtir destinos frios a preços mais baixos do que em outras estações

Na manhã de hoje (20), pontualmente às 7h29, ocorreu o equinócio de outono, caracterizado pelo alinhamento do sol com a linha do Equador. O fenômeno marca o início da estação na qual a incidência de raios solares - e consequentemente a temperatura - diminui gradualmente até a chegada do inverno. Por enquanto o friozinho ainda está tímido, mas vá se preparando: nas próximas semanas o ar ficará mais seco e os ventos, mais intensos. Muita gente aproveita esse clima intermediário para aproveitar destinos turísticos com atrações de frio a preços reduzidos seja nas passagens, hospedagem ou alimentação. Para ajudá-los a escolher bons lugares, o Guichê Virtual - startup líder na venda de passagens de ônibus online no Brasil - preparou uma lista com 3 destinos perfeitos para curtir aquela que é considerada a estação mais charmosa do ano.

1) Campos do Jordão (SP)

Mais óbvio impossível, certo? Errado! Aposto que você não sabia que visitar Campos do Jordão no outono pode ser tão (ou ainda mais) interessante que no inverno. Além de encontrarem preços mais em conta em todos os hotéis, os turistas que viajarem para lá nas próximas semanas poderão desfrutar de uma bela paisagem outonal. As ruas ficam forradas de folhas dos plátanos, belas árvores presentes em quase toda a cidade. E já que o assunto é natureza, vale super a pena visitar o Parque Estadual, que fica no coração da Serra da Mantiqueira e cuja extensão (8,3 mil hectares) corresponde a 40% do território do município.

2) Petrópolis (RJ)

Localizada na região serrana a 70 Km da capital do Estado do Rio, Petrópolis é outro exemplo de destino que vale mais a pena conhecer no outono do que no Inverno. Até porque nesta região a partir de junho a temperatura despenca para perto de 0ºC. Brrrrrrr! É muito mais agradável marcar sua viagem para o próximo mês e aproveitar um dos mais badalados circuitos gastronômicos do país, além de visitar os palácios e construções históricas da época do Império, sem ter medo de congelar de frio.

3) Gramado (RS)

Chocolate quente, chá de maçã, strudel, fondue, galeto assado, café colonial, espeto corrido de churrasco. Já percebeu que estamos falando da serra gaúcha? Pois é. Não tem como voltar de Gramado com o mesmo peso que estava quando chegou na cidade, ainda mais com o comecinho do frio, que dá aquela fome… Além do paladar, outro sentido que Gramado vai aguçar em seu organismo é a visão. As árvores envoltas na neblina baixa e com suas folhas irradiando tons de cores ora avermelhados e ora alaranjados são um espetáculo à parte. Você vai se sentir no Continente Europeu.

