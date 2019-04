Com novo programa, MTV volta a apostar em votação de clipes

A MTV Brasil estreia neste sábado, 27, o programa MTV TOP 20, seleção de clipes nacionais e internacionais mais votados pela audiência. Semanal, a atração é estratégia para aumentar a interação com o público e engajar espectadores do canal. O MTV TOP 20 ocupará a faixa do meio-dia.

Toda semana, o canal publicará em seu site uma lista com 50 clipes pré-selecionados. Os vídeos podem ser nacionais ou internacionais. "A MTV fará uma curadoria especial. O critério de seleção elenca os maiores nomes do cenário brasileiro e mundial, que fazem a audiência se engajar mais", afirma Natália Julião, vice-presidente de programação da emissora na América Latina.

Embora o foco do programa esteja nos hits do momento, a MTV não exclui a possibilidade de dedicar edições a temas específicos ou canções mais antigas. "O MTV Hits já funciona dessa forma", afirma Natália. "Em junho, estamos planejando um MTV TOP 20 especial só com os indicados ao MTV MIAW". A possibilidade de estrear clipes no programa também não está descartada, mas a princípio os lançamentos continuam destinados ao MTV Hits.

A votação já está liberada no site do programa, top20.mtv.com.br. Entre os pré-selecionados desta semana, estão Alok, Anitta, Ariana Grande, Camila Cabello, Drake, Kevinho, Pabllo Vittar e Shawn Mendes. O público pode votar quantas vezes quiser.

Desde a sua origem, a MTV sempre apostou em exibição de clipes. Natália afirma, no entanto, que não há conexão direta entre o programa atual e antecessores. "A MTV não faz relações com programas que tenham sido exibidos anteriormente na época de canal aberto", diz. O formato difere de programas anteriores em alguns aspectos: não haverá apresentadores ou VJs e a estrutura é semelhante ao do MTV Hits, uma faixa de horário dedicada à exibição quase ininterrupta de clipes.

Relembre

O programa Disk MTV, que ficou no ar entre 1990 e 2006, exibia os 10 vídeos mais pedidos na emissora. Em seus 16 anos de existência, teve 8 VJs - como eram chamados os apresentadores do canal.

Reveja os clipes que ocuparam o pódio do programa em sua data de lançamento e no dia da despedida:

Estreia - 22 de outubro de 1990

1º lugar: Marina Lima, com Garota de Ipanema (Remix)

2º lugar: Billy Idol, com Cradle of Love

3º lugar: Engenheiros do Hawaii, com Era um garoto, que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones

Despedida - 15 de dezembro de 2006

1º lugar: Christina Aguilera, com Hurt

2º lugar: Pitty, com Na Sua Estante

3º lugar: Robbie Williams, com Rudebox