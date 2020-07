Com músicas, trajes e decoração de festa Julina, Arraial Virtual é opção para se exercitar em casa

Para atrair cada vez mais a população para se movimentar em casa, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) preparou uma sequência de vídeos com tema de Festa Julina. São músicas temáticas, ambiente com decoração de São João e caracterização dos agentes sociais de esporte e lazer no 1º Arraial Virtual. Ao todo serão postados 7 vídeos com opções para crianças e adultos. Os vídeos serão postados nas redes sociais da Funesp, para toda a população de Campo Grande participar de forma virtual.

Os agentes sociais relatam que estão recebendo vários feedback das pessoas que participavam das oficinas dos parques e praças e agora acompanham e fazem os exercícios com orientações por meio dos vídeos e lives que estão sendo postados semanalmente. Além disso, as visualizações dos vídeos vem crescendo a cada dia. No relatório de 29 de junho a 5 de julho as atividades do Projeto MovimentaCG em Casa teve 113.848 mil visualizações, e sugestão das aulas de especiais é para não passar em branco as festas julinas, que é uma tradição em todo o país e em Campo Grande por conta desta pandemia COVID-19, não estão sendo realizadas abertas ao público.

Os vídeos já estão sendo postados no site http://www.campogrande.ms.gov.br/exerciciosaudavel/, com agentes sociais e coordenadores de diferentes modalidades com duas músicas em cada vídeo como forró, sertanejo e outras. Além disso, a Funesp já tem mais de 100 videoaulas gravadas para manter a população se movimentando em casa.