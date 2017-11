Com mostras e visitas guiadas, mais de 40 galerias participam do Art Weekend

A segunda edição do Art Weekend São Paulo promove atividades como inaugurações de mostras, visitas guiadas e bate-papos com artistas e curadores em 41 galerias, neste fim de semana.

Organizada pela Associação Brasileira de Arte Contemporânea (ABACT), a programação também reúne, este ano, 13 galerias de outros Estados, que ocupam os espaços de parceiras daqui. Abaixo, confira alguns destaques do evento.

A Galeria Raquel Arnaud (R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322) inaugura mostras dos artistas Carlos Nunes e Ding Musa, em cartaz até 28/1/2018. Dentro do evento, no sábado (11), às 15h, os dois têm um bate-papo com o jornalista Ricardo Sardenberg.

No sábado (11), às 11h, a Zipper Galeria (R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306) abre exposição de Felipe Cama, com mosaicos cartográficos pintados com tinta a óleo. Paralelamente, a galeria ex- põe obras de Filipe Acácio. Ambas vão até 16/12.

Com mostra de Dan Graham em cartaz até domingo (12), a Galeria Nara Roesler (Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454) recebe, no sábado (11), às 11h, o crítico Guilherme Wisnik e a artista Lúcia Koch para uma conversa sobre o processo criativo do americano.

No domingo (12), às 15h, o artista Jaime Lauriano guia o público por sua mostra na Galeria Leme (Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184), em cartaz até 20/1/2018. Durante o evento, o espaço recebe a carioca Luciana Caravello Arte Contemporânea.

No sábado (11), a Luciana Brito Galeria (Av. 9 de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634) inaugura duas mostras: uma intervenção de Caio Reisewitz no jardim do local; e outra com pinturas de Tiago Tebet. No domingo (12), às 12h, os artistas participam de uma visita guiada.

QUANDO: Sáb. (11), 11h/20h; dom. (12), 12h/18h. QUANTO: Grátis. Inf.: bit.ly/artwkd2