Com mensagens ofensivas, Hackers invadem Twitter da mulher de Chester Bennington

Talinda Bennington, mulher de Chester Bennington, que foi encontrado morto com sinais de suicídio na manhã de quinta-feira, 20, teve sua conta pessoal do Twitter invadida. O hacker publicou mensagens de ódio contra Talinda e o vocalista do Linkin Park.

Foram, ao todo, seis tweets com palavras agressivas dizendo, entre outras coisas, que ela vinha traindo Chester com Mike Shinoda, outro integrante da banda. Outra mensagem afirmava que Talinda estava feliz ao sabre que Chester tinha se matado.

As mensagens foram apagadas do perfil logo na sequência. O hacker escreveu também que Talinda nunca tinha amado Chester e que ela estava apenas apaixonada pelo dinheiro dele. As mensagens provocaram revolta entre os seguidores de Talinda, que perceberam que a conta tinha sido invadida e pediram que o hacker parasse de publicar as mensagens.

