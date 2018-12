Com Kings of Leon, Lollapalooza anuncia divisão por dia no festival em 2019

A oitava edição do Lollapalooza Brasil anunciou a escalação por dia em 2019. Arctic Monkeys, Tribalistas, Sam Smith e Tiësto tocam no dia 5 de abril; Kings of Leon, Post Malone, Lenny Kravitz e Steve Aoki, no dia 6 de abril; Kendrick Lamar, TWENTY ØNE PILØTS e Dimitri Vegas & Like Mike no dia 7.

O festival confirmou também as apresentações de Kings of Leon e Letrux.

Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 13, ainda está disponível o 1º lote do Lolla Day (válido para 1 dia de festival) que custa a partir de R$ 400. Além disso, o 2° lote do Lolla Pass (válido para os três dias de festival), que custa a partir de R$ 900, também está à venda.

As entradas para o Lollapalooza Brasil 2019 podem ser adquiridas pelo site www.lollapaloozabr.com, bilheteria oficial (sem taxa de conveniência - Credicard Hall, em São Paulo) e nos pontos de venda exclusivos: Km de Vantagens Hall Rio de Janeiro e Km de Vantagens Hall Belo Horizonte.

Confira o line up Oficial Por Dia da Edição de 2019 do Lollapalooza Brasil:

SEXTA-FEIRA - 05/ABR/2019

ARCTIC MONKEYS ? TRIBALISTAS ? SAM SMITH

TIËSTO ? THE 1975 ? MACKLEMORE ? FOALS ? KSHMR ? ST. VINCENT

ZHU ? PORTUGAL. THE MAN ? FISHER ? TROYE SIVAN ? SCALENE

BRUNO BE ? LOUD LUXURY ? ELEKFANTZ ? AUTORAMAS ? DASHDOT

MAZ ? THE FEVER 333 ? MOLHO NEGRO

SÁBADO - 06/ABR/2019

KINGS OF LEON ? POST MALONE ? LENNY KRAVITZ

STEVE AOKI ? VINTAGE CULTURE ? ODESZA ? SNOW PATROL ? BRING ME THE HORIZON SILVA ? CHEMICAL SURF ? RASHID ? KUNGS ? JORJA SMITH ? LANY

DUBDOGZ FEAT. VITOR KLEY ? ILLUSIONIZE ? JAIN ? LINIKER E OS CARAMELOWS ?

VALENTINO KHAN ? GRYFFIN ? LIU ? CARNE DOCE ? DUDA BEAT ? CATAVENTO

DOMINGO - 07/ABR/2019

KENDRICK LAMAR ? TWENTY ØNE PILØTS

INTERPOL ? DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE ? GRETA VAN FLEET ? YEARS & YEARS

GABRIEL, O PENSADOR ? RL GRIME ? DON DIABLO ? BK ? GTA ? GROOVE DELIGHT

RÜFÜS DU SOL ? BHASKAR ? KVSH ? LETRUX ? PONTIFEXX ? ALÁFIA ? LUIZA LIAN

THE INSPECTOR CLUZO ? E A TERRA NUNCA ME PARECEU TÃO DISTANTE