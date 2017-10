Com investimentos do FIC, Festival Dança Três acontece neste fim de semana em Três Lagoas

O Festival Dança Três nasceu para conectar MS e os Estados fronteiriços por meio de três frentes de atuação: a fronteira, a formação e o fazer artístico. Com oficinas, apresentações de dança de grupos e profissionais de MS E SP, intervenções urbanas, debates, entre outras ações, o evento começou na sexta-feira e segue até domingo (29.10) em Três Lagoas-MS, com programação totalmente gratuita.

O Festival abrange todas as linguagens e expressões da dança. Conta com a ‘Mostra Aberta’, que reunirá apresentações de mais de 20 grupos de MS e SP que foram selecionados via convocatória; ‘Mostra Profissional’, com apresentações de cinco companhias de dança convidadas; ‘Oficinas de Formação em Dança’; criação de textos críticos sobre as apresentações da Mostra Aberta, intervenções urbanas e apresentações de rua. Realizado pela Arado Cultural, o evento tem investimento do FIC, Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC) e do Governo do Estado de MS e parceria da Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

Confira a programação:

Oficinas – Com o propósito de promover a capacitação nas diferentes linguagens, incentivar o aprendizado e o aprimoramento em dança e, estimular a troca de conhecimentos, o Festival oferece quatro oficinas: ‘Dança de Salão: ampliando as possibilidades’, com Marcelo Victor da Rosa; ‘Ballet Clássico Intermediário’, com Livia Savoy e Douglas Nossa; ‘Jazz e Dança Moderna’, com Selma Azambuja e, ‘Dança de Rua: House e Vídeo Dance’, com Hugo Campos. As vagas são gratuitas e limitadas. Informações e inscrições pelo link http://festivaldanca3.blogspot.com.br/p/oficinas_8.html.

Mostra Profissional – Cinco companhias profissionais foram convidadas para apresentarem espetáculos durante os três dias de programação. O Projeto Mov_Ola (SP) apresenta ‘Oroboro’ no dia 27 de outubro, a partir das 20 horas, na praça Ramez Tebet. A Cia Brasileira de Danças Clássicas (SP) leva ao palco trechos de importantes ballets de repertório, como Don Quixote e O Quebra Nozes, nos dias 27 e 28, a partir das 20 horas, na praça Ramez Tebet.

Também no dia 28, a Cia do Mato (SP) apresenta o espetáculo ‘Tempos Idos’, a partir das 20 horas, na praça Ramez Tebet. Já no dia 29, dois espetáculos integram a programação: ‘Poracê – O outro de nós’, da Cia Dançurbana (MS), às 16h30, na Lagoa Maior e, ‘Deslimites’, do Grupo Funk-se (MS), a partir das 20 horas, também na praça Ramez Tebet. Confira mais detalhes sobre cada apresentação em http://festivaldanca3.blogspot.com.br/p/espetaculos-convidados.html.

Mostra Aberta – Mais de 20 grupos de dança, de MS e SP, foram selecionados para apresentações na Mostra Aberta, que acontecerá de 27 a 29 de outubro, a partir das 20 horas, na praça Ramez Tebet. São eles: Espaço Selma Azambuja, Armazém 67, Estúdio Pantanal em Dança, RHTrês, Grupo Bailah, Street Pop, Projeto Tocando em Frente, Isa Yasmin Cia de Dança, Grupo Camalote, Sintonia de Rua, Grupo Expressão Infantil, Rafael Gomes Barbosa, Centro de Danças Jimmy Eliot, Cry Babies, Ana Rutemberg, Geovanne Silva, Simbiose Street Dance, Grupo de Dança da Funlec, Studio de Dança Bricio Dance, Grupo Denizy Bellydance, Grupo Expressão, Ballet Davi Sanches e Grupo Urbe Dancer.

Celebração dos 40 anos de MS – Além de promover a formação, o debate e reflexão sobre dança e, levar ao palco apresentações culturais, o Festival busca celebrar os 40 anos de Mato Grosso do Sul. Diante disso, neste ano a organização convidou grupos de danças étnicas que compõem a multiculturalidade do Estado. São eles: Cia de Danza Guarani – Campo Grande/MS, Studio de Dança Mayara Martins – Aquidauana/MS, Studio Blanche Torres – Dourados/MS, Grupo “Fantasy” – ONG INPEP – Paranaíba/MS e Cia Storm – Nova Andradina/MS.

Serviço: o Festival Dança Três tem programação totalmente gratuita e acontece de 27 a 29 de outubro, em Três Lagoas-MS. Mais informações pelos telefones (67) 99287-6433 e (67) 99238-2829, pelo blog www.festivaldanca3.blogspot.com.br/ ou, pelo email contato.aradocultural@gmail.com.

Com informações da Assessoria do evento

Fotos: Cia Brasileira de Danças Clássicas – Karina Fojo

Espetáculo Oroboro – Projeto Mov_Ola – Clarissa Lambert