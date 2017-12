Com início nesta sexta-feira, Cidade do Natal terá foco na sagrada família

IMG_4682

Ao lado da primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, o prefeito Marquinhos Trad anunciou nesta manhã (4), em coletiva à imprensa, a programação da Cidade do Natal, que será aberta ao público no dia 8 de dezembro, com show da Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha, além de show pirotécnico. O local vai funcionar até o dia 6 de janeiro, sempre das 16h às 22h.

Com a participação da vice-prefeita Adriane Lopes, do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cezar Lacerda, e da secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun, a primeira-dama pontuou que o foco da decoração neste ano será a sagrada família, destacando o nascimento de Cristo, a fim de resgatar os valores familiares.

“Será um enfoque diferente neste ano, no qual vamos resgatar os valores ligados ao que realmente importa nesta época e durante todo o ano, que é a convivência da família. Muito mais do que presentes e uma árvore, o Natal simboliza o nascimento de Cristo e o presépio apresenta sua família ao redor. A Cidade do Natal será um ambiente voltado para a confraternização das famílias, a partir de tudo que será criado naquele espaço, com opções para todas as idades”, reafirma Tatiana Trad.

Para organizar a Cidade do Natal, a prefeitura conseguiu atrair a parceria da iniciativa privada. Para revitalizar a estrutura no local serão investidos cerca de R$ 396 mil por parte do município. No último ano da realização do evento, a prefeitura investiu R$ 447 mil.

O prefeito ponderou que a tônica para a realização da Cidade do Natal neste ano em que o País enfrenta uma grave crise, foi a economia e transparência.

“Esse processo exigiu muita dedicação e trabalho, para devolver a toda Campo Grande esse espaço que sempre foi de todos nós, frequentado pelas famílias, principalmente no mês de dezembro. Conseguimos economizar mais do que na última edição do evento, em 2015, conseguindo atrair ainda um maior número de parceiros que estão somando conosco para oferecer mais segurança e conforto a todos que visitarem o local”, disse Marquinhos.

Entre os parceiros está o Bradesco, Plaenge, Águas Guariroba, Energisa, Abrasel, Fecomércio, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Fiems, Sindicato das Funerárias e Solurb. Eles ajudaram assumindo alguns valores dentro da Cidade do Natal, para pagamento, por exemplo, da decoradora da Casa do Papai Noel, que será financiada pela Solurb.

Já a Energisa disponibilizou toda mão de obra e material para rede elétrica da Cidade do Natal. Outra parceira, a Plaenge doou parte da iluminação cenográfica dos shows e eventos. A Águas Guariroba pagará a empresa que fará toda a ornamentação cenográfica do presépio e árvore de Natal.

Além do efetivo da Guarda Civil Municipal, que estará presente no local com agentes de trânsito, haverá equipe de segurança privada, para garantir tranquilidade aos frequentadores durante os 30 dias de realização da Cidade do Natal.

Serão mais de 27 atrações regionais, incluindo apresentação de música (orquestra, coral), dança (um espetáculo por dia) e teatro. Os brinquedos para recreação do público infantil será oferecidos de graça.

Na área da gastronomia, haverá uma Praça de Alimentação que vai gerar mais de 90 postos de trabalho, oferecendo produtos com valores de R$ 3 a R$ 18, levando em conta que receberá público de todas as classes. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques. É importante ressaltar que 10% do valor das vendas será revertido em investimentos na própria Cidade do Natal.

Serão comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa e pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, dentre outros.

Além de uma variedade na alimentação, o local abrirá também espaço para o artesanato, com uma tenda instalada para venda de objetos de entidades cadastradas junto ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

Show da Virada

Após quatro anos sem a tradicional festa da virada de ano realizada pela prefeitura, Campo Grande terá no dia 31 de dezembro, na Cidade do Natal, uma programação especial com show pirotécnico e diversas atrações regionais como Delinha, Victor Gregório e Marco Aurélio, Chicão Castro e Banda Lilás. Nesta data, o local ficará aberto até a 01h00 do dia seguinte, 1º de janeiro de 2018.

Tecnologia

Uma novidade este ano será a oferta de internet gratuita para os frequentadores da Cidade do Natal. Haverá também a disponibilidade de totens espalhados na Cidade do Natal, com tecnologia QRCOLD para que o público tenha acesso à programação e toda gastronomia oferecida nos 30 dias de evento.

Iluminação

A programação de Fim de Ano terá início nesta terça-feira (5), com a ativação da iluminação em toda a extensão da Avenida Afonso Pena. O prefeito irá acionar as luzes do próprio Paço Municipal. No dia seguinte, quarta-feira (6), será a vez da inauguração da iluminação e decoração natalina na Morada dos Baís e Camelódromo. Na quinta-feira (7), será ativada a iluminação da Rua 14 de Julho e Praça Ary Coelho.