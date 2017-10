Com horário de verão, Dony de Nuccio interrompe a si mesmo na programação

Se já é ruim ser interrompido por terceiros, imagine ser cortado por você mesmo? Parece improvável, mas Dony de Nuccio veio provar o contrário. O apresentador do Jornal Hoje experimentou essa sensação durante o Plantão da Globo sobre o estado de saúde do presidente Michel Temer, na tarde desta quarta-feira, dia 25.

A situação curiosa se deu nos Estados que não aderem ao horário de verão e, por isso, assistem à programação com uma hora de atraso. O plantão que informou a internação do presidente no Hospital do Exército foi ao ar às 14h28 do horário de Brasília. Os Estados do Nordeste e algumas regiões do norte, no entanto, estavam assistindo ao mesmo Dony de Nuccio falar sobre a votação da denúncia contra Temer no programa gravado uma hora antes.