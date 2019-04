Com Gugu Liberato no comando, 'Power Couple Brasil' estreia sua 4ª temporada

A 4ª temporada do Power Couple Brasil estreia nesta terça-feira, 30, ao vivo, a partir das 22h30, na Record TV. O reality show confinará 13 casais de personalidades e contará com a apresentação de Gugu Liberato.

Na lista de participantes desta edição é possível encontrar nomes que vão desde Debby Lagranha, ex-atriz mirim conhecida por seu trabalho na Turma do Didi, passando por dois casais de ex-BBBs, a jogadora de vôlei Paula Pequeno e a ex-panicat Nicole Bahls até chegar a músicos como André Marinho, do Br'oz.

A reportagem conversou com o apresentador Gugu Liberato, que estará mais um ano à frente do Power Couple Brasil (as duas primeiras edições foram apresentadas por Roberto Justus), e falou sobre como faz para se informar sobre os casais do reality.

"Recebo a relação dos participantes duas semanas antes de começar o programa e, a partir daí, faço minhas pesquisas pessoais. Recebo farto material da produção sobre as características de cada casal e assim vou formando a minha imagem de cada um deles", contou.

Gugu ressalta ainda que só com o tempo é possível conhecer os participantes de forma mais completa: "Confesso que somente a convivência desses três meses revela um pouco de cada um. O ser humano é complexo e vez por outra não permite que enxerguemos a sua alma".

Questionado se acharia interessante uma versão do Power Couple feita com anônimos, ou seja, sem personalidades conhecidas do público, Gugu não descartou a possibilidade: "Em programas de teste de convivência, como é o caso do Power Couple, acho que vale a participação de todo tipo de casal, desde que seja de fato algo verdadeiro."

"Ou seja, tem que ser casal mesmo, que tenha construído uma relação forte, se possível, já duradoura, para que esse envolvimento seja compartilhado com o público de casa", continuou.

Perguntado se o Power Couple contribui para um possível fortalecimento ou enfraquecimento de laços entre os casais que passaram pelo programa, Gugu foi enfático: "Sim! Soube de um ou dois casais que se distanciaram após o programa e, em compensação, outros se fortaleceram graças aos momentos que tiveram", conta.

O próprio casal campeão da 3ª temporada do Power Couple, formado por Tati Minerato e Marcelo Galatico, separou-se em outubro de 2018, meses após a final do programa, realizada no fim de junho do mesmo ano.

O prêmio

Diferente de outros reality shows com valor de premiação predefinida, como o BBB (R$ 1,5 milhão em 2019) e o MasterChef Brasil (R$ 250 mil em 2019), o prêmio final do Power Couple Brasil varia de acordo com escolhas e vitórias do casal tomadas ao longo do programa, podendo chegar a mais de R$ 1 milhão em 2019.

No ano passado, por exemplo, o casal campeão conquistou R$ 303 mil de prêmio pela vitória. Aritana Maroni e seu marido, os vice-campeões, teriam recebido R$ 614 mil em caso de título.

Nesta edição do Power Couple Brasil, a casa possuirá uma temática musical. Os quartos terão gêneros musicais como samba, jazz, hip-hop, rock, ópera, reggae e disco.

A dupla que fechar a semana com o maior saldo financeiro se tornará o Casal Power e terá direito a algumas regalias - entre elas desfrutar da Suíte Power, o cômodo mais confortável da casa.

Por outro lado, o casal que estiver com menos dinheiro será obrigado a se hospedar no Quarto do Perrengue, que, como o nome já diz, promete causar certo estresse aos seus hóspedes.