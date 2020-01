Fim de semana tem Reviva Cultura com food trucks, feira de animais e atividades infantis na 14 de Julho

A programação começa a partir das 17 horas e ocorre entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Mato Grosso - Foto: Divulgação

Neste domingo (2) a 14 de Julho vai ser fechada para mais uma edição do Reviva Cultura que vai ocupar a via com gastronomia, shows musicais e apresentações dos demais segmentos artísticos, atividades infantis, esporte e uma feira de pets

A programação começa a partir das 17 horas e ocorre entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Mato Grosso. Entre as opções, os food trucks estarão distribuídos oferecendo opções gastronômicas como pizza, pastel, açaí, acarajé, café, hambúrguer entre outros.