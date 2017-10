Com fantasia de 'Death note' garotinha taiwanesa faz sucesso no Halloween

Com mais de 200 mil curtidas no Facebook, a página da garotinha taiwanesa Momo Lu faz sucesso na rede social por conta das fantasias criativas que sua mãe coloca nela. No Halloween do ano passado ela foi vestida de um Sem Rosto, o 'vilão' da animação A Viagem de Chihiro, e causou comoção na sua escola, fazendo até algumas crianças chorarem.

Agora, ela volta a se vestir como um personagem de outra animação japonesa. Desta vez ela participou da festa em sua escola vestida de Ryuk, vilão de Death Note, e sua irmã mais nova foi fantasiada de L, o herói do anime. Menos assustadora do que no ano passado, Momo Lu mesmo assim causou certa apreensão em seus colegas de sala.