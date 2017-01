Com entrada gratuita, festival de cinema exibe clássicos da 'Sessão da Tarde'

Quem não sente aquela nostalgia gigantesca ao se lembrar dos clássicos da Sessão da Tarde, da TV Globo, na década de 1980 e 1990? Para amenizar tal sentimento, o CineSesc, no centro de São Paulo, recebe até quarta-feira, 18, a mostra Tardes de Cinema. O festival exibirá filmes como Blade Runner, Os Goonies, Edward Mãos de Tesoura, E.T - O Extraterrestre e Curtindo a Vida Adoidado. As sessões são de graça e os ingressos devem ser retirados uma hora antes. O CineSesc fica na Rua Augusta, 2075 - Cerqueira César.

Programação

12/1 - Às 17h

Clube dos Cinco

Os Goonies

13/1 - Às 15h

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

E.T - O Extraterrestre

14/1 - Às 17h

Curtindo a Vida Adoidado

Blade Runner, O Caçador de Androides

15/1 - Às 15h

Flashdance - Em Ritmo de Embalo

15/1 - Às 17h

Os caça-fantasmas

15/1 - Às 19h

Star Wars - Uma Nova Esperança

16/1 - Às 15h

De Volta Para o Futuro

17/1 - Às 17h

Thelma & Louise

