Com entrada gratuita, Festival de Cenas Curtas segue até amanhã em Campo Grande

Espetáculos serão apresentados na sede do Teatral Grupo de Risco - Arquivo

Desde ontem e até sábado, onze espetáculos teatrais podem ser vistos gratuitamente Campo Grande. É o 1º Festival de Cenas Curtas de Campo Grande que acontece em três bairros da cidade: na Coophavila 2, Aero Rancho 3 e Jardim Brasil, na sede do Teatral Grupo de Risco. Uma diversidade de linguagens teatrais com a participação de novos talentos e de artistas com trabalhos reconhecidos pelo público.

O projeto é contemplado pelo edital do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (FOMTEATRO) 2018. Foram escolhidos através de um edital, sete cenas com atores profissionais e três com iniciantes. Os trabalhos tem tema livre e duram entre 15 a 20 minutos. Na quinta-feira, dia 09, as 19h30, acontecem três apresentações na Associação de Moradores da Coophavila: “Assalto”, com o grupo Os Homi do Teatro , “Um Pouco de Valentim” com Luciano Risalde e “Casamento” com Anderson Lima.

Na sexta-feira, dia 10, as 19h30, o evento é na Associação de Moradores do Aero Rancho (setor 3). São quatro cenas: “Acontece” com grupo Esperneia, “Depois que virei mãe” com Moira Junqueira, “Vozes” com grupo Adote e “O índio atirador de facas” com Circo do Mato, No sábado, dia 11 de maio, também as 19h30, o Festival acontece na sede do Teatral Grupo de Risco. São quatro encenações: “Ontem à noite na beira do rio” com Vinícius Febraro de Oliveira, “Cacoetes” com grupo Catropa , “Auto manifesto” com o Núcleo Jair Damasceno e “Pocket show de Belmira” com Marcos Moura. A atriz e jornalista Fernanda Kunzler, coordenadora do projeto, quer mobilizar os trabalhadores do teatro, a comunidade escolar e os moradores da periferia para participarem do projeto. “A ideia é que novos talentos possam ser descobertos e que os moradores dos bairros distantes tenham acesso às produções culturais”, afirma Kunzler.

Após as apresentações haverá uma roda de conversa entre os artistas e o público. A proposta é nos três dias do evento, promover a atividade teatral, a troca de experiências entre artistas, incentivar novas formas de dramaturgia e o habito de ver teatro.

PROGRAMAÇÃO

10 de maio - Sexta-feira

Local: Associação de Moradores do Aero Rancho (setor 3)

Endereço: Av. Graciliano Ramos, 1214

Horário: 19h30

Cenas:

“ACONTECE” – Esperneia Grupo de Teatro (Aero Rancho)

“DEPOIS QUE VIREI MÃE” – Moira Junqueira

“VOZES” – Adote

“O ÍNDIO ATIRADOR DE FACAS” – Circo do Mato

11 de maio - sábado

Local: Teatral Grupo de Risco

Endereço: Rua José Antônio, 2170 – Jd Brasil

Horário: 19h30

Cenas:

“ONTEM A NOITE NA BEIRA DO RIO” – Vinícius Febraro de Oliveira

“CACOETES” – Grupo Catropa

“AUTO MANIFESTO” – Núcleo Jair Damasceno

“POCKET SHOW DE BELMIRA” – Arte Riso Cia de Animação Marcos Moura.

Maiores inf?ormações:

99241-6227- Fernanda Kunzler

99221-6057 – Lu Bigatão