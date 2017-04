Com delicadeza e fantasia, livro aborda os desafios da Síndrome de Down

Um dos principais problemas enfrentados por pais de crianças com Síndrome de Down é a dificuldade de o filho ser entendido por outras pessoas. A presença de um cromossomo a mais faz com que os portadores possuam habilidades menos desenvolvidas, como a percepção, a memória e o raciocínio. Nestes casos, a aquisição da fala e da linguagem é um dos maiores desafios. Em Alguém muito especial (Ed. Moderna), o leitor é introduzido nesse universo e as suas dificuldades, por meio de uma emocionante história de cumplicidade entre dois irmãos.

Escrito por Miriam Portela em 1997, a obra, que chega agora à 3ª edição, usa a delicadeza e a fantasia para falar de um tema que ainda é desafiante. Por outro lado, o problema é tratado de maneira original, verdadeira e corajosa, convidando os pequenos leitores a refletirem sobre o cotidiano de uma criança com Síndrome de Down, assim como os problemas enfrentados por pessoas que convivem diariamente com esses indivíduos especiais.

No enredo, Tico narra como a sua família mudou de comportamento desde que seu irmão nasceu, e revela que como o bebê tinha os olhos puxados, ele decidiu chamá-lo de China. Às vezes, o irmãozinho queria só ficar quieto e deitado; outras vezes brincava, mas de um jeito esquisito, sem falar e sem olhar para Tico. Porém, os anos foram passando e o menino percebeu sensivelmente que China olhava para dentro e que existia uma linguagem que nascia do coração. A partir desse momento, Tico aprende a compreender seu irmão excepcional e, apesar das diferenças, surge uma linda cumplicidade entre eles.

Com Ilustrações de Odilon Moares, a obra ganhou uma edição reformulada com novo projeto gráfico que promete encantar crianças a partir de 07 anos.

Sobre a autora

Miriam Portela nasceu em Santa Catarina, em 1954. É formada em Jornalismo e durante muito tempo trabalhou em televisão, nas mais diversas funções. Foi repórter, apresentadora, chefe de reportagem e editora. Produziu vídeos e documentários para empresas e tevês. Tem três livros infantis publicados e quatro de poesia.

Sobre a Moderna

A Moderna na área de Literatura desenvolve projetos para que o aluno-leitor – desde a Educação Infantil até o Ensino Médio – ative sua capacidade de compreender, analisar e refletir sobre os conteúdos estudados. Com obras de ficção, não ficção e arte, o selo disponibiliza recursos para que o professor tenha a sua disposição todas as oportunidades de ensino, tais como: um plano leitor, apresentando os níveis de dificuldade de cada livro; um projeto de leitura, sugerindo atividades criadas por especialistas; e uma assessoria pedagógica específica para a necessidade da escola. Sempre em busca de novos caminhos para a excelência de suas publicações, a Moderna Literatura, numa iniciativa inédita no mercado editorial brasileiro, trouxe, com exclusividade para seu catálogo, todas as obras do renomado autor Pedro Bandeira, criando assim um momento importante para a literatura brasileira infantil e juvenil. O sucesso desta ação foi repetido com a escritora e ilustradora Eva Furnari e com o autor Walcyr Carrasco, cronista, dramaturgo, roteirista, tradutor e adaptador de clássicos da literatura.

