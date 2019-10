Porto Murtinho realiza 9º Campeonato de Pesca Esportiva

No domingo tem competição de pesca embarcada, a partir das 8 h, numa extensão de 1,2 km do Rio Paraguai, correspondendo a orla portuária da cidade, e terá duração de cinco horas - Foto: Divulgação

Os amantes de pescaria terão oportunidade de participar de um dos maiores torneios em rios de água doce, na última semana de pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. É o 9º Campeonato de Pesca Esportiva de Porto Murtinho, que acontece de 1º e 3 de novembro.

A modalidade é o pesque-solte e cerca de 110 equipes da cidade e de outras regiões do Estado, como Campo Grande, Miranda, Três Lagoas e Corumbá, devem participar. Além da atividade esportiva, tem programação cultural, incluindo três shows gratuitos na Praça de Alimentação: João Paulo, no dia 1º; Loubet, no dia 2, e a dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio, no dia 3.

No domingo tem competição de pesca embarcada, a partir das 8 h, numa extensão de 1,2 km do Rio Paraguai, correspondendo a orla portuária da cidade, e terá duração de cinco horas.

Poderão se inscrever equipes mistas, até três pessoas por embarcação de no mínimo 4,5 metros de comprimento. A prova será acompanhada por oito árbitros e dez fiscais, aos quais caberá conferir os peixes fisgados e confirmar a pontuação.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.topvans.com.br e www.escolanauticanavegar.com.br, até às 17h do dia 2 e o valor cobrado é de R$ 200,00 por equipe. A premiação vai até o terceiro lugar.

O evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de MS, e Prefeitura de Porto Murtinho, Agência Fluvial da Marinha e Escola Náutica Navegar.