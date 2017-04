Com animação da bateria do Salgueiro, grupo #tamojunto realiza feijoada dia 10 de junho

Em clima de festa e alegria, o grupo #tamojunto, realiza no próximo dia 10 de junho (sábado), no Rádio Clube Campo, a 5ª edição da já tradicional feijoada beneficente. O evento, que ano passado reuniu mais de 700 pessoas, tem o objetivo de angariar recursos para instituições assistenciais de Campo Grande e do interior do Estado.

Neste ano, a grande novidade será a animação da bateria "furiosa", da escola de samba carioca, Acadêmicos do Salgueiro. Ao todo, 30 ritmistas acompanhados de mulatas e de um casal de mestre sala e porta-bandeira prometem transformar o Rádio Clube Campo em uma grande apoteose do samba.

Com buffet assinado pelo chef José Alberto Furlan, o evento terá início às 11h com apresentação do DJ Camarão. Na sequência, assume o palco a bateria da Escola de Samba campo-grandense, Catedráticos do Samba que abre passagem para o grande show da bateria "furiosa" sob o comando do mestre Marcão.

Para fechar o evento com chave de ouro, o grupo Pegada de Macaco apresenta o melhor do samba de raiz.

Serviço:

Feijoada #tamojunto

Com Bateria da Catedráticos do samba, Grupo Pegada de Macaco e Bateria oficial do Salgueiro.

Dia: Sábado, 10 de junho

Início: 11h

Local: Rádio Clube Campo

Valor: R$ 100

Pontos de venda: Bulicho Conveniência (Rua Euclides da Cunha, 449) e www.ingressonacional.com.br (parcelado em 2x sem juros)

Veja Também

Comentários