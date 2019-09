Com a intenção de dar voz aos jovens, Sarau da Juventude acontece sexta-feira na Plataforma Cultural

Evento é organizado pelo Conselho Municipal da Juventude com a Prefeitura Municipal

Acontece nesta sexta-feira (27), às 19 horas, na Plataforma Cultural, a 6ª edição do Sarau da Juventude, um evento do Conselho Municipal da Juventude (CMJ), com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude (Subjuv).

O evento faz parte do calendário oficial da 8ª Semana Municipal da Juventude 2019, que vai de 19 a 29 de setembro. O Sarau tem o objetivo de revelar novos talentos da juventude nos diversos setores da cultura como na música, dança, artes plásticas, teatro, artesanato e moda.

De acordo com o presidente do CMJ, Rodney Júnior, a cada nova edição, este evento promove a oportunidade de discutir diretrizes de políticas públicas para os jovens. “Nossa proposição é promover como cultura, o lazer e o entretenimento com o Sarau, pois nossa juventude carece das políticas públicas com enfoque neles”, pontua.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, o Sarau é o momento ideal para ouvir o que a juventude tem a dizer. “É importante porque permite, no ambiente mais descontraído que é o do Sarau, trocar ideias, informações, e realmente renovar a maneira de se pensar para essa classe que é uma das que mais consomem arte”, discorre.

Músicos como a cantora Rhaysla Andrade, Alisson King e Iarysson Sullivan estão confirmados para se apresentar no 6º Sarau da Juventude.

Iarysson trabalha com música há mais de cinco anos e desenvolve um trabalho cultural de combate ao suicídio, por isso, acredita que eventos como esse têm o poder de transformação da sociedade. “Acredito que movimentos como esse têm um grande poder na nossa sociedade e devem ser muito valorizados em todos os sentindo pois, além de impulsionar a mente dos jovens, também traz o momento de alegria e de descontração. Faço parte desse projeto e lutarei por essa causa sempre”, descreve.

Sobre o Conselho Municipal de Juventude – Instituído pela Lei nº 4.836, de 3 de maio de 2010, o CMJ tem como um dos objetivos envolver a juventude na contribuição de suas políticas de envolvimento da juventude em eventos e questões relacionadas à cultura, esporte, lazer, saúde, drogas, educação, startups, empreendedorismo, postos de trabalho, cidadania, mulheres e inclusão digital. Em 2019, a CMJ destaca as entidades que não possuem direito ao voto, porém realizam trabalhos no conselho como Startup-MS, SUBJUVMS, CJEACIG, FCDL-MS, IFMS, CMCG, IDH-MS.JN, CUFA-MS, CIEE-MS.

Serviço – A Plataforma Cultural está localizada na Avenida Calógeras esquina com a Avenida Mato Grosso. Para mais informações a respeito do Sarau da Juventude entre em contato pelo telefone 67 99210-6912. Se quiser saber mais sobre a Semana da Juventude acesse o link https://www.fb.com/campograndecmj .