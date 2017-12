Com 300 mil pessoas na orla de Salvador, Claudia Leitte recebe filhos no palco

Claudia Leitte marcaram o segundo dia do Festival da Virada Salvador, que nesta sexta-feira (29), recebeu 300 mil pessoas - Foto: Evilânia Sena

O romantismo do cantor Luan Santana e o misto de agito e sensualidade da cantora Claudia Leitte marcaram o segundo dia do Festival da Virada Salvador, que nesta sexta-feira (29), recebeu 300 mil pessoas. O público ainda curtiu os shows de Rafa e Pipo Marques, Skank, Saulo e Solange Almeida.

O evento, com shows gratuitos, acontece na Arena Daniela Mercury, montada na orla do bairro da Boca do Rio, na capital baiana, e segue até o dia 1° de janeiro.

Antes mesmo de ser anunciado no palco, Luan já ouvia os gritos dos fãs. Dezenas se espremiam na grade, em frente ao palco, para ver o cantor mais de perto.

Quando ele surgiu, cantando “Eu, você, o mar, e ela”, o público foi ao delírio. “Quero uma salva de palmas para Salvador, para vocês. Essa galera está fazendo uma festa maravilhosa. Não tenho dúvidas de que é o melhor réveillon do país”, disse o cantor. Como resposta, além das palmas, o público entoava o grito de “Luan, eu te amo!”.