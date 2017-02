A Associação Colônia Paraguaia será retratada na noite desta terça-feira durante exibição de um programa, ás 19h, na TV Record. Segundo explicou o presidente da entidade, Albino Romero, a reportagem será exibida nacionalmente.

No documentário, serão retratados assuntos referentes à cultura, danças, músicas, e origens do povo paraguaio e, claro sua interação com o povo brasileiro e sul-mato-grossense.

