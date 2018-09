Coletânea com trabalho de Chris Cornell será lançada em novembro

O cantor Chris Cornell, encontrado morto em maio do ano passado, aos 52 anos, vai ganhar uma coletânea especial para relembrar momentos de sua carreira solo e nos grupos Audioslave, Soundgarden e Temple of the Dog.

Com lançamento previsto para o próximo dia 16 de novembro, o box set Chris Cornell já está em pré-venda no site oficial do cantor e uma música inédita, When Bad Does Good, já está disponível nas plataformas digitais. Ouça abaixo:

No site, quatro versões da coletânea estão disponíveis. A mais completa inclui LPs, um DVD e quatro CDs que somam 88 faixas ao total, com 64 faixas de áudio, sendo 11 nunca lançadas, e 24 vídeos, dois inéditos.

A caixa conta ainda com um livro de fotos de 66 páginas e cartas de amigos de Cornell como Kim Thayil, Matt Cameron, Tom Morello, Mike McCready e Brendan OBrien.