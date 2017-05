Colegas fazem homenagens a Marcelo Rezende nas redes sociais

No último domingo, 14, durante o programa "Domingo Espetacular", da Record TV, Marcelo Rezende afirmou estar com câncer no pâncreas e no fígado. Depois do anúncio, diversos amigos e colegas do apresentador postaram mensagens e fotos com ele nas redes sociais para desejar melhoras.

Cesar Filho, apresentador do "Hoje em Dia", postou um trecho da entrevista do amigo para pedir orações a ele. "Não consigo parar de pensar e orar por ele. Meu amigo/irmão, Marcelo Rezende demonstrou ser um gigante ainda maior do que eu imaginava. Me fortaleceu e deu uma lição de vida", escreveu em seu Instagram.

Colega de emissora de Rezende, Fabíola Reipert postou uma foto com o apresentador e desejou força a ele. Além dela, Luiz Bacci, Mara Maravilha e Datena também mandaram mensagens a ele pelas redes sociais.

Veja Também

Comentários