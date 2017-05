Colegas e amigos lamentam a morte precoce de Chris Cornell

Colegas, amigos e profissionais do mundo da música se mostraram chocados com a notícia da morte de Chris Cornell - o vocalista do Soundgarden foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 17, em Detroit, depois de se apresentar com a banda. A polícia investiga a morte, mas os relatos da mídia local dizem que ele foi encontrado sozinho, no banheiro de um hotel, com uma faixa em volta do pescoço.

Tony Iommi (Black Sabbath): "Que desperdício. Um dos meu cantores preferidos e uma pessoa adorável, a notícia veio como um choque completo".

Alice Cooper: "Cantor incomparável, compositor, homem de família, um dos grandes".

Ben Stiller (ator): "Vou sentir falta do grande e verdadeiro rock star Chris Cornell. Sempre serei um de seus grandes fãs. Mandando amor para sua família".

Geezer Butler (Black Sabbath): "Verdadeiramente chocado com o falecimento de Cornell. Uma das maiores vozes e um cara legal."

Graham Coxon (Blur): "Nunca fui um fã tão grande de SG, mas amava essa música e a voz de Chris Cornell".

Prefeitura de Seattle: "Sua voz era única, um instrumento abrasador que ajudou a colocar o som de Seattle no mapa e o deixou lá. Descanse em paz, Chris Cornell."

