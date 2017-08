Coleção 'De Volta a Hogwarts' é o sonho de todos os fãs de Harry Potter

No universo mágico criado por J.K. Rowling, no dia 1º de setembro os bruxos de 11 a 17 anos vão até a plataforma 9 3/4, na estação King's Cross, em Londres, para embarcar para mais um ano letivo em Hogwarts.

Para comemorar esta data, a marca californiana BoxLunch lançou a coleção 'Back to Hogwarts' ('De Volta a Hogwarts', em inglês) inspirada no mundo de Harry Potter, que promete agradar fashionistas bruxos e "trouxas". São camisetas, casacos, óculos, mochilas e chapéus para homens e mulheres com preços entre 10 e 25 dólares (R$ 31 a R$ 78), além de itens característicos da história, como varinhas e tabuleiros de xadrez.

A cada US$ 10 dólares gastos nas lojas da BoxLunch, a empresa se compromete a doar uma refeição para o programa de alimentação Feedign America.

