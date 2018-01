Colaboração entre Puma e Hello Kitty traz novo tênis ao Brasil

Quem é fã de tênis e de cultura pop pode comemorar: a aguardada colaboração entre a Puma e a Hello Kitty já tem data para chegar ao Brasil. O modelo Suede 50 Hello Kitty une um dos clássicos da marca, que comemora 50 anos em 2018, com a gatinha mais famosa do mundo. Centenas de Hello Kittys foram espalhadas pela peça, que aparece na cor vermelha com branco.

O tênis chega no dia 20 de fevereiro ao País e custará R$ 399,90. Ele estará à venda no e-commerce da marca esportiva e nas lojas Artwalk, An Urban Shop, Gallery Cap, Guadalupe Store, Kings, YOUR ID e Sense.