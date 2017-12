Cobras 'fofinhas' fazem sucesso no Twitter

Você acha que cobras podem ser fofinhas? Não, né? Tem certeza?

Algumas imagens postadas no Twitter, no entanto, têm desmentido essa cisma com o bicho, normalmente considerado assustador. Para ver como elas podem ser fofinhas, imagine só como seriam se usassem chapeuzinhos.

Usuários da rede social fizeram justamente isso: vestiram suas cobrinhas como chapéus e postaram as fotos para todo mundo se certificar do quão fofas elas podem ser.