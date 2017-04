Club Noir faz mostra de repertório

A partir desta segunda, 17, o Club Noir revisita dois espetáculos do repertório em uma mostra realizada na sede da companhia. A primeira "Anátema", em cartaz às segundas, é a montagem que marcou a fundação do grupo em 2007, com Roberto Alvim e Juliana Galdino. A peça trata da história de uma serial killer contada em primeira pessoa. A personagem descreve sua experiência com o assassinato, a motivação, a relação com suas vítimas.

Às terças, a companhia apresenta "Comunicação A Uma Academia". O texto de Franz Kafka tem direção de Roberto Alvim, com Juliana Galdino e Caio Daguilar no palco. O espetáculo rendeu a indicação da atriz para o Prêmio Shell em 2009. Em cena, um macaco se apresenta em uma academia e relata aos presentes o processo de transformação gradual e irreversível por meio do qual deixou de ser o que era para se tornar um ser humano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

MOSTRA CLUB NOIR

Club Noir. Rua Augusta, 331. Telefone: 3255-8448. 2ª e 3ª, às 20h. R$ 40 / R$ 20. Estreia amanhã, 17. Até 6/6

