Clipe de Harry Styles divide a opinião de fãs

Nesta segunda-feira, 8, Harry Styles lançou o primeiro clipe de sua carreira solo, depois de sair da banda One Direction.

O vídeo da música Sign of the Times mostra Harry Styles voando sobre as montanhas e andando nas águas da ilha de Skye, na Escócia. O clipe foi liberado nesta manhã e, no início da tarde, já conta com quase 480 mil visualizações.

A internet ficou dividida com a produção do clipe. Alguns seguidores acharam muito estranho Styles voando e andando na água, mas curtiram a estética da produção e o fato de o clipe não objetificar mulheres, como acontece com frequência no mundo da música.

O lançamento do CD completo acontece no dia 12 de maio, e em setembro Harry Styles começa sua turnê em São Francisco, nos EUA. Os ingressos para esse show esgotaram em questão de segundos.

