Clipe de Ariana Grande bate recorde no YouTube

O lançamento de Thank U, Next, mais novo clipe da cantora Ariana Grande, continua dando o que falar. Após ter quebrado o recorde de vídeo mais assistido no YouTube em suas primeiras 24 horas, agora também foi o que chegou em 100 milhões de visualizações em menos tempo.

Em seu primeiro dia disponível na plataforma, Thank U, Next chegou a 55 milhões de visualizações. O recorde anterior pertencia ao grupo coreano BTS, que havia atingido mais de 45 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.

Já na última terça-feira, 4, cerca de quatro dias após o lançamento do vídeo, em 30 de novembro, Ariana Grande atingiu a marca de 100 milhões de visualizações com o clipe.

Desta forma, ela quebrou o recorde de Adele, que levou cerca de cinco dias para atingir a marca de 100 milhões de visualizações.

No momento de publicação desta matéria, Thank U, Next estava com 116 milhões de visualizações.

Confira o videoclipe abaixo:

