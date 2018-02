Cléo Pires diz que já pensou em deixar a carreira para empresariar irmãos

Mesmo dizendo que ama seu trabalho, falou que no início de sua carreira ela não gostava da exposição que sua profissão lhe dava e se sentia "invadida" - Foto: E+ Estadão

Cleo Pires confessou que nem sempre esteve segura sobre sua carreira de atriz. Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, ela falou que já pensou em largar sua profissão atual e que nem sempre viu a sua exposição como algo positivo.

"O que eu penso às vezes é que minhas irmãs são muito talentosas. Eu já pensei em largar tudo e virar empresária dos meus irmãos", disse Cleo. Ela tem três irmãos por parte de mãe, Gloria Pires, e quatro por parte de pai, Fábio Jr.

Mesmo dizendo que ama seu trabalho, falou que no início de sua carreira ela não gostava da exposição que sua profissão lhe dava e se sentia "invadida". No entanto, passou a entender a exposição como um reconhecimento do seu trabalho. "Hoje em dia eu adoro, aprecio e sou muito grata. Quando posso, curto esse engajamento das pessoas comigo", falou.