Claudia Rodrigues aparece sorrindo e manda recado aos fãs em hospital

A atriz Claudia Rodrigues mandou um recado aos seus fãs, amigos e familiares pela primeira vez desde que foi internada, após sofrer uma convulsão no último dia 20.

A mensagem foi repassada por sua amiga e empresária, Adriane Bonato, junto de uma foto em que Claudia aparece sorrindo, em seu Instagram, na tarde do último sábado, 30. Na sexta-feira, 29, a atriz teve alta da UTI do hospital Albert Einstein e foi transferida para um quarto.

"Primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos vocês por todas as manifestações de carinho e orações que eu e a Dri estamos recebendo de todos vocês. Gratidão!", afirmou Claudia, que há anos foi diagnosticada com uma esclerose múltipla.

"Estou bem, fora de perigo, sai da UTI e estou no quarto, mas ainda não ando e quero pedir que vocês parem tudo que estão fazendo às 18h para orar comigo um Pai Nosso para que nosso Deus me dê a graça de eu poder andar novamente. Conto com vocês!", pediu.

Em seguida, solicitou que os pensamentos positivos continuem: "Continuem orando por mim e pela Dri, pôr nas mãos de Deus, ter fé e orar, aí a graça vem... Gratidão!"