Claudia Raia dá passo de funk no 'Mais Você'

O programa "Mais Você" desta sexta-feira, 24, recebeu Claudia Raia. Entre uma conversa e outra com Ana Maria Braga, a atriz recebeu homenagens de atores com quem já trabalhou, como Eriberto Leão e Daniel Rocha - e ficou emocionada.

Mas o ponto alto do programa mesmo foi quando Ana Maria Braga comentou que a atriz chega para as gravações dançando funk. Para provar que consegue dançar mesmo em cima de um salto alto, Claudia levantou e deu uma "sarrada no ar" ao vivo. "Aprendi com Fernandinha Souza o passinho, e eu faço pulando. Eu entro no set e eles morrem! Cada hora eu chego com uma coisa muito moderna", contou a atriz.

Em poucos instantes, a dança de Claudia Raia rendeu muitos elogios e brincadeiras nas redes sociais e foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter. "Não consigo nem ficar em pé em cima de um salto e Claudia Raia fazendo a famosa sarrada em cima de um, sou sua fã mulher", disse uma internauta.

Veja Também

Comentários