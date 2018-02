Claudia Leitte lança clipe de 'Carnaval' em parceria com Pitbull

Mas a parceria entre a cantora e o artista cubano-americano não fica só na gravação: ele vai participar de uma das apresentações do trio de Claudia no carnaval de Salvador (BA) - Foto: UOL Entretenimento

Nesta quarta-feira, 7, Claudia Leitte lançou a música e o clipe de Carnaval, seu novo single em parceria com Pitbull. Por enquanto, apenas os fãs que assinam o Tidal poderão assistir ao clipe - a artista só vai liberar o vídeo no YouTube no domingo, 11. O clipe tem direção de Darren Craig, que já trabalhou com artistas como Rihanna e Shakira.

A música, cujo ritmo mistura influências do pop e do eletrônico, já está disponível em plataformas de streaming como Spotify e Deezer. Mas a parceria entre a cantora e o artista cubano-americano não fica só na gravação: ele vai participar de uma das apresentações do trio de Claudia no carnaval de Salvador (BA). O clipe ainda tem uma proposta que envolve dança e saúde: a cantora contou com a parceria de Beto Perez, criador da Zumba, para criar a coreografia.

Carnaval também marca a primeira aposta internacional da baiana. "Vou trabalhar a música lá fora, é a primeira vez que eu faço um trabalho voltado para um mercado de fora do Brasil. Eu nunca trabalhei pensando nisso na vida, foi tudo muito espontâneo, o jeito que as coisas foram acontecendo, o jeito que eu conheci o Pitbull. Mas eu sempre fui alicerçada por uma equipe maravilhosa, com a mesma vontade de como se estivesse começando, há dez anos", falou a cantora durante coletiva de imprensa.

O novo single tem, na versão oficial, uma letra que mistura inglês e espanhol. Outra versão que ainda será divulgada vai misturar português e espanhol. Questionada se uma música intitulada com o nome de uma festa tão brasileira não causaria estranhamento ao ser cantada em um idioma diferente, Claudia usou o exemplo de Corazón, em parceria com Daddy Yankee. A música, lançada em 2016, é cantada completamente em espanhol.

"A dificuldade sempre existe na vida de qualquer pessoa e na estreia sempre dá um frio na barriga maior, mas depois que você vai pegando gosto, você vai fazendo aquilo naturalmente.. Quando eu subi no trio e vi aquela massa dançando, cantando, eu falei: 'Meu Deus, é isso aí'. Se a gente for por esse caminho, o caminho da música, o resto vai vir porque música, independentemente da língua, quando a música provoca qualquer sensação, é música boa. A gente coloca limites, rótulos nas coisas e no carnaval é justamente onde isso desaparece. Lá de cima do trio, eu vejo uma massa homogênea, está todo mundo vivendo a alegria do momento. Então, se eu cantar grego, aramaico, todo mundo vai cantar e se divertir", falou Claudia.

Essa não é a primeira vez que Claudia e Pitbull se unem na música. Na Copa do Mundo de 2014, a dupla lançou a música We Are One, que ainda tem a participação de Jennifer Lopez. Se vem mais música dos dois no futuro? Pitbull disse que não há nada planejado, mas que há sempre possibilidades.

"Nós vamos ter uma parceria para a vida. Ela é um ser humano maravilhoso, é um prazer trabalhar com ela. E não falo apenas sobre música, pode ser TV, coisas diferentes, ou a mesma coisa que fizemos na Copa. A gente tem muita coisa em comum, o jeito que ela ama o Brasil, o jeito que eu amo Cuba. Não importa se você fala português, espanhol, inglês - a música é tão forte que consegue unir todo mundo", disse.