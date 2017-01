Claudia Leitte dá dicas para a maquiagem durar mais no carnaval

A programação dos bloquinhos de carnaval está intensa e já é hora de pensar na fantasia e nos detalhes do look. Para os dias de folia, vale reforçar, existe sim a maquiagem certa. Além de colorida e brilhante, ela precisa ser resistente. Para dar dicas de makes que duram horas e horas e encaram bem ruas e avenidas, entrevistamos uma das grandes musas dos trios elétricos, a cantora Claudia Leitte, e seu maquiador Lavoisier Souza. Quem melhor do que eles para revelar os segredos de como manter a beleza intacta nos dias de festa?

A primeira dica da dupla é apostar em produtos de longa-duração e à prova d'água. Também vale a pena dar preferência aos produtos cremosos. "Sempre recomendo produtos cremosos, que fixam mais na pele. Isso vale para a sombra e o blush. Mas, nesse caso, é importante escolher uma base líquida mais leve, porque no Brasil a gente sua muito", afirma Lavoisier, que há seis Carnavais assina a maquiagem da cantora.

A preparação da pele também é fundamental para a durabilidade. Para produzir Claudia antes das apresentações, o maquiador limpa bem a pele e logo em seguida aplica um spray fixador. Após o produto secar totalmente no rosto, é a vez do primer. Ao acabar a produção, mais uma camada de fixador. O primer é importante para controlar a oleosidade ao longo do dia. Lavoisier indica usá-lo antes do protetor solar e, dessa maneira, dispensar o hidratante.

Recapitulando a ordem dos fatores: em primeiro lugar, limpe a pele; em 2º, aplique o fixador; em 3º, passe o primer; em 4º, use o protetor solar.

Para Claudia Leitte, durante a folia, menos é mais. Bem humorada, ela revela que usar sombra preta exagerada foi um dos erros de maquiagem que já cometeu. "Já errei muito. Uma vez insisti em um look que me fez parecer um urso panda, com os olhos puxados e bem marcados de preto. Não deu certo, não foi nada legal. Escureceu muito meu rosto, não tinha nada a ver com o clima de carnaval."

A cantora, que assina o batom Lip Deluxe Rouge carnaval by Claudia Leitte, também contou que tem um truque bom para aumentar a durabilidade do produto. Ela costuma passar uma camada de pó por cima do batom.

Agora, aproveitando o período pré-folia, ela anuncia o lançamento de uma linha de beleza com edição limitada para carnaval, em parceria com a marca Eudora. O evento para apresentar as novidades ocorreu no Restaurante Amado, em Salvador, na última quinta-feira, 19.

Além do batom vermelho 'by Claudia Leitte', que tem duração de 10 horas, foram anunciados os batons líquidos mate nas cores Fúcsia Espetacular e Bronze Secreto. Para o corpo e rosto, a aposta é o Bronze Splendor, bronzeador de secagem rápida e duração de até 8 horas. As sombras cremosas Marrom Iluminado e Brilho Precioso são os novos itens para os olhos. O primer facial Eudora Glow, que possui partículas de brilho, fecha a lista de lançamentos.

