'Claro que me abalou', diz Marina Ruy Barbosa sobre polêmica com José Loreto

A atriz Marina Ruy Barbosa falou sobre ter seu nome envolvido como suposto pivô de uma traição, na polêmica separação entre José Loreto e Débora Nascimento, em entrevista ao jornalista Leo Dias publicada nesta segunda-feira, 15.

"Claro que me abalou. Mas eu dei minha declaração imediatamente, deixando claro que não tinha nenhum envolvimento com ele. Ele deu a dele falando que não houve traição e pediu respeito. Enfim, cada um fala e se posiciona da forma que acha que deve."

"Só posso me responsabilizar pelos meus atos. O que os outros fazem não é uma questão minha. Não pode ser. É assim que eu lido com isso", continuou.

Sobre possíveis atritos que teria tido com outras artistas, como por exemplo Giovanna Ewbank, afirmou: "Não tenho nada contra ninguém".

"Tento evitar confusão, não gosto. Quero apenas fazer o meu trabalho sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Fico na minha", acrescentou.

Marina ainda afirmou que não se considera uma "vítima" da situação: "Vítima é uma palavra muito ruim e eu não gosto de me colocar nessa posição. A gente vive numa sociedade machista e que tende a colocar as mulheres como vilãs, sempre. Eu acho que essa não é a melhor forma de lidar com as situações".

A atriz também brincou sobre os boatos surgidos nas redes sociais à época: "Eu adoro Noronha e quero voltar logo pra lá. Mas nunca soube desse 'surubão' aí".