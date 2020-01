Clara Nunes será celebrada no 4º Esquenta Valu-Corumbaense

A cantora Clara Nunes será a grande homenageada - Foto: Divulgação

A cantora Clara Nunes será a grande homenageada no quarto Esquenta Cordão Valu-Esquenta Corumbaense juntos, nesse sábado (1), no Ramadas. A homenagem virá por meio do grupo Sampri, que irá interpretar as canções mais marcantes da artista, como "Canto das três raças", "Portela na Avenida", "Ê Baiana", "O mar serenou", entre outros sucessos de Clara Nunes, que morreu em abril de 1983. Nesse carnaval, o Cordão está homenageando as mulheres, através de cantoras de grande expressão no samba, caso de Clara.

Sucessos da artista, aliás, são presença cativa nas apresentações do Sampri. As meninas do grupo, têm uma particular admiração por Clara Nunes. Por conta disso, é que a reverência a ela, nesse sábado (1), promete ser mais do que especial, e ocupará um bloco do show do grupo, que conta ainda com sambas de outros renomados interpretes e compositores.

O melhor do samba

Mas o quarto Esquenta Cordão Valu-Esquenta Corumbaense juntos, promete ainda mais energia aos foliões que comparecerem ao Ramadas. Além do Sampri, o evento irá contar também com Dieguinho, e com Daran Junior, outras duas expressões do samba em Mato Grosso do Sul.

Daran Junior quer chacoalhar o público. Ele vai cantar os sambas-enredos cariocas, de todos os tempos; e reviver os das escolas de samba de Corumbá. Dieguinho, por sua vez, desfilará sambas de raiz, pagode, axé, e Partido Alto, do seu projeto "A boa do Dieguinho".

Serviço

Quarto Esquenta Cordão Valu-Esquenta Corumbaense juntos, do Carnaval 2020

Quando: sábado, 1º de fevereiro.

Onde: Ramadas Festas e Eventos, rua Tonico de Carvalho, 15, Bairro Amambaí.

Horário: Das 17h30 à meia-noite.

Atrações musicais: Dieguinho; o grupo Sampri; e Daran Junior.

Ingressos: R$ 10, até às 19h; após esse horário, R$ 20.