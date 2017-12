Clara é comparada a Taylor Swfit em cena de 'O Outro Lado do Paraíso'

Enquanto aparecia de maneira triunfal em uma cena de O Outro Lado do Paraíso, em episódio que foi ao ar na quinta-feira, 14, a personagem Clara foi comparada a Taylor Swift, que está em uma nova fase da carreira.

Em uma presença 'toda poderosa', Clara fala: "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta". No Twitter, internautas relacionaram a frase à de Taylow Swift na música Look What You Made Me Do, de seu novo álbum, Reputation: A antiga Taylor não pode atender o telefone ("The old Taylor cant come to the phone right now").