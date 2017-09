Cisne Negro Cia. de Dança e mais dicas de dança em São Paulo

Cisne Negro Cia. de Dança

Com música de Edward Elgar executada pela Orquestra Experimental de Repertório, a Cisne Negro Cia. de Dança estreia a coreografia Enigmas, de Dany Bittencourt. O programa traz ainda 'Revoada' (foto), de 2007. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (5), 4ª (6) e 8/9, 20h; 10/9, 17h. R$ 10/R$ 30.

Um Artista da Fome

Sob direção de Sandro Borelli, a Cia. Carne Agonizante encena coreografia a partir da obra de Kafka. A montagem aborda a busca incessante por fama e poder. 50 min. 16 anos. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (40 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Entrada: doação de alimentos não perecíveis. Até dom. (3).

Cão Sem Plumas

A Cia. de Dança Deborah Colker apresenta coreografia inspirada no poema de João Cabral de Melo Neto. Em cena, 13 bailarinos aparecem cobertos de lama, e seus passos evocam 'homens-caranguejos' - uma referência à população ribeirinha do rio Capibaribe, cuja pobreza é descrita no poema. 120 min. 14 anos. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª (1º), 21h30; sáb. (2), 15h e 20h. R$ 50/R$ 160.

Veja Também

Comentários